محافظ الإسماعيلية يوجه بحل أزمة وسائل المواصلات بالقنطرة شرق

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
رصدت محافظة الإسماعيلية عددا من شكاوى المواطنين من قاطني مركز ومدينة القنطرة شرق، والخاصة بعدم وجود وسائل مواصلات عامة لنقل المواطنين بين مركزي القنطرة شرق إلى القنطرة الغرب

محافظ الإسماعيلية يوجه بحل المشكلة

 

وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية، دكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف، بتوفير ٥ سيارات تعمل على خط القنطرة غرب- الإسماعيلية لنقل المواطنين من معدية القنطرة غرب إلى مدينة الإسماعيلية والعكس، تسهيلًا وتيسيرًا لحركة المواطنين بهذا الخط. 

 

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لمشكلات المواطنين في كافة القطاعات والحرص على إيجاد حلول لها.

وعلى صعيد آخر كان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال زيارته لمركز ومدينة القنطرة شرق، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ تأكيدًا على منهجه في المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على التواصل المباشر مع المواطنين.

 

محافظ الإسماعيلية يستمع لشكاوى المواطنين 

استمع المحافظ لشكاوى المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، ووجَّه رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما استمع لمسئول ملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز؛ للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أيَّ معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. 

 

الهدف من الجولة

وتأتي هذه الجولة في إطار سياسة المحافظ التي تركز على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الميدان لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم أفضل الخدمات وضمان حقوق المواطنين، جاء ذلك إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

محافظ الإسماعيلية يشيد بفاعليات المبادرة 

وكان قد شهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، فعاليات المرحلة الثانية من حملة «دمتم سند» التي أطلقتها فرع الهيئة العامة الرعاية الصحية بالمحافظة،  في مركز ومدينة القنطرة شرق.  

وأشاد محافظ الإسماعيلية بحملة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة.  

 

التأكيد على تكامل العمل ببن كافة المديريات 

وأكد على تكامل كافة المديريات والهيئات وتعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الأولي بالرعاية وكبار السن وذوي الهمم. 

الاسماعيلية القنطرة غرب القنطرة شرق محافظ الإسماعيلية مشكلات المواطنين معدية القنطرة غرب وسائل المواصلات

