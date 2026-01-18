ضبط 19 طنًا من المواد الغذائية والزيوت المغشوشة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، من 19 طنا من السلع والزيوت والمواد الفاسدة والمغشوشة والمحظور تداولها خلال عدد حملة رقابية.

تنفيذ تكليفات وزير التموين

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة ملاحقة مافيا الدعم والتصدي الحاسم لمحاولات الاستيلاء على أقوات المواطنين أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات القانونية.

تفاصيل الحملة

وأكد سامح شبل، مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، أن الحملة التي ترأسها وبمشاركة العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، وضياء الدين قنديل وكيل المديرية.



أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بنحو 6 أطنان من زيوت السيارات المستعملة المعدة لإعادة التدوير بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط 8 أطنان من النخالة المحجوبة عن التداول الرسمي، و3 أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر، فضلًا عن طنَّين من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبهما وطرحهما بالسوق السوداء.

مخالفات تموينية ورقابة حاسمة

وأوضح مدير عام المديرية أن الجهود

الرقابية خلال الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير 30 مخالفة تموينية متنوعة بحق عدد من المخابز والأنشطة التجارية، بسبب التلاعب في الأوزان والمواصفات وعدم الالتزام بقواعد صرف الدعم التمويني.

استمرار التواجد الميداني

وشدد سامح شبل على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا تواجده الميداني الدائم لإحكام السيطرة على الأسواق، ومنع أي محاولات للاحتكار أو الغش التجاري، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

