فريق من صحة الإسماعيلية يتابع سير العمل بالقومسيون الطبي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
 أجرى فريق من الإشراف التابع لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة للمرور على القومسيون الطبي، وذلك لمتابعة سير العمل تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.  

حزن بين أهالي الإسماعيلية عقب إزالة فروشات زينة رمضان بشارع مكة، والمحافظة ترد (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق المرحلة الثانية من حملة دمتم سند غدًا

أعضاء فريق الإشراف 

ضم فريق المرور عددا من الإدارات منها  إدارات المعامل، التمريض، سلامة المرضى، والحوكمة والمراجعة الداخلية، حيث تبين تواجد الفرق الطبية والتمريضية والتزامهم بالزي الرسمي المتعارف عليه، وكذا تواجد الأطباء ومدير القومسيون، وانتظام سير العمل داخل كافة الأقسام. 

جانب من جولة مرور فريق إشراف مديرية الصحة على الكومسيون الطبي، فيتو
جانب من جولة مرور فريق إشراف مديرية الصحة على الكومسيون الطبي، فيتو

متابعة إدارة المعامل  

 كما تبين خلال الجولة نظافة المعمل وتواجد العاملين والتزامهم بالزي الرسمي، وتوافر المستلزمات اللازمة لإجراء الفحوصات، واكتمال نماذج الأمان المعملي وجودة المعامل، مع متابعة الموقف الخاص ببعض الأجهزة داخل المخزن، فيما أفاد مرور إدارة التمريض بتواجد فريق التمريض والأطباء وانتظام تقديم الخدمة للمترددين.

جانب من جولة مرور فريق إشراف مديرية الصحة على الكومسيون الطبي، فيتو
جانب من جولة مرور فريق إشراف مديرية الصحة على الكومسيون الطبي، فيتو

وخلال المرور على إدارة سلامة المرضى تبين  نظافة غرفة النفايات وخلو الحاويات، مع متابعة بعض الملاحظات التنظيمية الخاصة بالسجلات والإرشادات الداخلية.

جانب من جولة مرور فريق إشراف مديرية الصحة على الكومسيون الطبي، فيتو
جانب من جولة مرور فريق إشراف مديرية الصحة على الكومسيون الطبي، فيتو

يأتي هذا المرور في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية منظمة وذات جودة داخل منشآت الصحة بمحافظة الإسماعيلية، وتنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة. 

