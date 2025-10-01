الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

الطب البيطري بالإسماعيلية يتابع حملات تحصين كلاب ضد مرض السعار

جانب من حملة التحصين،
جانب من حملة التحصين، فيتو

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب. 

حملة للتحصين بمتابعة لجنة بيطرية 

 قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، بعدة مناطق بمدينة الإسماعيلية منها: الإذاعة والتليفزيون، شارع الكوكاكولا، عمارات هيئة قناة السويس، خلف مكتبة مصر، ومنطقة الحرفي. 

 

 

وأسفرت الحملة عن: تحصين ٥٠ كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

 

وأكد دكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

 

 

كما تم عمل توعية للمواطنين لأهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة، بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة.

 

وجديرًا بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.

