إقبال كبار السن بالإسماعيلية على حملة "دمتم سند" (صور)

شهدت فاعليات حملة "دمتم سند" التي أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إقبالًا من كبار السن من أهالى لمحافظة الإسماعيلية للكشف عن الأمراض المزمنة.  

استهداف أماكن تواجد الفئة المستهدفة 

وانطلقت فاعليات الحملة بعدد من الأماكن في محافظة الإسماعيلية، منها ميدان المطافي، حيث قدمت فرق الرعاية الصحية، كافة خدماتها بالمجان لكبار السن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

 

كما تهدف الحملة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تشمل فرقًا طبية متخصصة لتنفيذ زيارات منزلية لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، بما يتضمن المتابعة الصحية الدورية وتسليم العلاج الشهري. 

انتشار الفرق الطبية 

وتتضمن أعمال الحملة انتشار فرق طبية من خلال ارتكازات ثابتة بالأماكن الحيوية في جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، لتقديم خدمات فحص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر والمتابعة الصحية،  والتثقيف الصحي، مع إتاحة مسار إحالة مخصص داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لفرع الهيئة بالمحافظة.

الخدمات المتاحة خلال الحملة

وتشمل الخدمات التى تقدمها  الارتكازات: تقديم خدمات المبادرات الصحية- وتحليل السكر العشوائي، وقياس ضغط الدم، واستبيان الأورام للتعرف على التاريخ المرضي.التثقيف الصحي والدوائي،كما تشمل الارتكازات الكبرى خدمات إضافية، من بينها: تحليل وظائف الكلى، تحليل السكر التراكمي، تحليل الدهون الثلاثية.

الجريدة الرسمية