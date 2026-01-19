ضبط أسمدة مجهولة المصدر في حملة على محال المستلزمات الزراعية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، حملة رقابية مكبرة للتفتيش على محال الاتجار بالمبيدات والأسمدة.



تحرير 11 محضرا

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر اتجار في الأسمدة والمخصبات بدون ترخيص، 5 محاضر اتجار في الأعلاف بدون ترخيص، 3 محاضر اتجار في المبيدات مخالفة لأحكام القانون.

حملة مشتركة من عدة جهات

قاد الحملة العقيد محمد علي حبيب، مدير قسم شرطة المسطحات والبيئة، والمهندس عادل راضي، مدير إدارة الأراضي والمياه، بالتنسيق مع المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة، والمهندس محمد بكر أمين، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

زراعة الإسماعيلية تؤكد على استمرار الحملات

وتؤكد مديرية الزراعة استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، ومتابعة محال تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، حرصًا على سلامة المزارعين ودعمًا لمنظومة الزراعة الآمنة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن ضبط الأسواق وحماية المزارعين من تداول منتجات غير مرخصة أو مجهولة المصدر،

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، ليصبح بذلك أول جهة بحثية وطنية في مصر، تنجح في نيل هذا الاعتماد العالمي، والذي يضع معايير صارمة لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول تطبيقية مبتكرة.

ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تطوير مخرجات البحث العلمي ودعم منظومة الابتكار الزراعي، مشيرا الى أن الوزارة تضع التحول التقني والتطبيقي في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وأضاف الوزير أن ذلك الاعتماد، يعد مسؤولية جديدة لتعزيز الابتكار المستدام ومواكبة التطورات العالمية في المجال الزراعي، موجهًا الشكر لفريق العمل على جهودهم المتميزة التي أدت إلى هذا الإنجاز.

