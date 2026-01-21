الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

مجلس الدولة يواصل فحص ملفات المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو
يواصل مجلس الدولة فحص الملفات المقدمة من طالبي وظيفة مندوب مساعد، وذلك من خلال لجنة لفحص المستندات والأوراق المطلوبة وفق الشروط.

 

وكان مجلس الدولة، أعلن شروط التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مساعد، وكذلك ضوابط التسجيل في المسابقة من للملف الإلكتروني والمستندات المطلوب تحميلها والإرشادات العامة للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي خريجات دفعة ٢٠٢٤، وذلك عبر الرابط التالي:

شروط التعيين بوظيفة مندوب مساعد 

وتم التسجيل بالملف الإلكتروني بدءًا من يوم السبت الموافق ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۵ حتى منتصف ليل الجمعة الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٦.

https://emp.esc.gov.eg

وجاء بشروط التعيين، وضوابط التسجيل بالملف الالكتروني، والمستندات المطلوب تحميلها، والإرشادات العامة

أولًا: الشروط العامة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يشترط فيمن يتقدم بطلب للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

. أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو كلية الشرطة دفعة ۲۰۲٤، أو درجة الليسانس في الحقوق أو القانون من احدى الجامعات الأجنبية بشرط معادلة الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

. ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم على ثلاثين عامًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

. اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

اجتياز جميع الفحوصات الطبية، والدورات التدريبية، والاختبارات المقررة، وفقا للضوابط والشروط التي يقررها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ثانيًا: ضوابط التسجيل بالملف الإلكتروني

تسجيل بيانات المستخدم لأول مرة طلب التعيين أولًا، ثم يتم سداد المبلغ المقرر مقابل الملف، من خلال الموقع الالكتروني عبر إحدى طرق الدفع المعتمدة كروت الدفع - منافذ الدفع - البريد المصري من خلال خدمة تعيينات مجلس الدولة، وبتمام عملية السداد يُرسل (اسم المستخدم وكلمة المرور عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلين بمعرفة المتقدم، ثم يتبع ذلك ملء وثيقة التعارف.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الشخصي بدقة.

تسجيل البريد الإلكتروني الشخصي بدقة.

)PNG-PDF-JPG( تحميل المستندات بصيغة

تحميل أصل المستند، وليست صورة ضوئية منه.

التأكد من أن المستند واضح ولم تطمس منه أي بيانات.

. التأكد من تحميل كل مستند في الحقل المخصص له.

ثالثا: المستندات المطلوب تحميلها بالملف الإلكتروني

1 - شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات، وبالنسبة لضباط الشرطة يحمل بديلًا عن هذا المستند بطاقة تحقيق شخصية الضابط كارنيه وزارة الداخلية.

2 - شهادة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة الدرجة الحاصل عليها المتقدم لدرجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بالنسبة للحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق أو القانون من خارج جمهورية مصر العربية.

3 - شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبينا بها مجموع درجات كل سنة على حدة مستند إلزامي لجميع المتقدمين بمن فيهم ضباط الشرطة.

4 - صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدم ووالده، وفي حالة سفر الوالد تحميل تعهد مكتوب. وموقع من المتقدم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لوالده عند تقديم أصول المستندات في الموعد الذي سيخطر به لاحقا، وفي حالة وفاة الوالد تحميل مستخرج من شهادة الوفاة

5 - ما يثبت الموقف من التجنيد أو شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور.

6 - بطاقة تحقيق الشخصية سارية للمتقدم ووالده.

7 - صورة شخصية حديثة بالزي الرسمي خلفية بيضاء مقاس (٦٤) للمتقدم.

8 - مستخرج رسمي من شهادة الميلاد للمتقدم

. 9 - شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها المتقدم، وبالنسبة لضباط الشرطة يحمل بديلًا عن هذا المستند بطاقة تحقيق شخصية الضابط كارنيه وزارة الداخلية.

10 - قيد عائلي حديث لوالد المتقدم.

. يُراعي عند تحميل المستندات بالملف الإلكتروني، تحميل جواز السفر الأجنبي في حقل (أخرى)، وذلك في حالة وجود جنسية أخري بجانب الجنسية المصرية.

إرشادات عامة:-

سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية، وموعد الحضور إلى مقر الديوان العام لمجلس الدولة الكائن في ٢ شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة، لتسليم نسختين من وثيقة التعارف وأصول المستندات المحملة، و(٤) صور شخصية مدون‏ عليها الاسم الرباعي للمتقدم، عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلين بمعرفة المتقدم بالملف الإلكتروني.

تقديم طلب التعيين لا يكسب مقدمه أي حق أو مركز قانوني في التعيين.

المستندات المقدمة والرسوم المسددة لا ترد.

لن يعتد بأي طلبات غير مستوفاة للشروط أو المستندات أو الضوابط المشار إليها.

