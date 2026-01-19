غلق عدد من الورش الحرفية المخالفة بالإسماعيلية (صور) 

18 حجم الخط

شنت الإدارة الهندسية بالوحدية المحلية لحي ثان في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لفحص تراخيص المحال التجارية والورش الحرفية الواقعة في نطاق الحي ومنطقة شارع دمنهور.

غلق وتشميع الورش الحرفية دون ترخيص

وأسفرت الحملة التي أقيمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وتعليمات المهندسة سعدية حجاب رئيس حى ثان الإسماعيلية وبحضور محمد عبد المنعم نائب حى ثان الإسماعيلية ومدير مركز إصدار التراخيص ( المحلات سابقًا ) ورئيس قسم الإشغالات، عن غلق وتشميع الورش الحرفية بدون ترخيص.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

إنذار الورش المخالفة

كما قامت الحملة بأنذارهم للتقديم لمشروع الورش الحرفية، الواقع خارج الكتلة السكنية بمدينة المستقبل.

جانب من الحملة، فيتو

بالإضافة إلى رفع وإزالة الحواجز الخرسانية والحديدية أمام المحلات وبعض الكافتيريات بشارع دمنهور بمنطقة حى السلام.

وعلى صعيد أخر كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تابع انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذ إزالة لعدد من الحالات المخالفة

وشهدت محافظة الإسماعيلية تنفيذ إزالة ل ٢٣ حالة تعدٍّ على مساحة ١٣ فدانا و٧ قراريط و١٩ سهما و١٣٠٧٤ م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وتمثلت أعمال الإزالة في تنفيذ إزالة لعدد ٧ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٤٩٢٤ مترا مربعا، كما تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ١٣ فدانا و٧ قراريط و١٩ سهما إلى جانب تنفيذ إزالة ل١٢ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية التعمير على مساحة ٨١٥٠ متر مربع.

