محافظ الإسماعيلية: مطبخ الخير انطلاقة لمبادرات تستهدف الأسر الأولى بالرعاية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة “الخير” تُعد الانطلاقة الأولى لسلسلة مبادرات مجتمعية متكاملة تستهدف تقديم مختلف أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

انطلاق أعمال المبادرة بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الإسماعيلية تجهيزات مطبخ الخير بقاعة كريستالة بمنتجع الفيروز، استعدادًا لانطلاق أعمال المبادرة إلى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية وأحيائها الثلاثة، بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، دكتور زكريا هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الأمير عبدالله رئيس حي أول، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، اللواء إبراهيم انور رئيس حي ثالث، ورؤساء القرى بمركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المديريات الخدمية وشركاء العمل الأهلي.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تقديم خدمات متنوعة خلال المبادرة

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن مبادرة «الخير» لا تقتصر على تقديم وجبة غذائية ساخنة فقط، بل تشمل حزمة متكاملة من التدخلات، تضم: توعية مجتمعية من خلال توزيع مطويات إرشادية لبرامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل مودة وتكافل وكرامة، رعاية وخدمات صحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تدخلات للحماية الاجتماعية وفق قواعد بيانات معتمدة، تمكين اقتصادي للمرأة المعيلة عبر توفير تدريب وقروض دوَّارة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأسر المستفيدة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تجهيز 35 ألف وجبة

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة استهدفت منذ بدايتها تجهيز وتوزيع ٣٥ ألف وجبة ساخنة إلى جانب استمرار تقديم الدعم الغذائي والعيني، بما يضمن وصول المساندة لمستحقيها بعدالة وشفافية، تنفيذًا لآليات عمل مؤسسية واضحة.

وأكد أن تنفيذ المبادرة يتم بتنسيق كامل بين الجهات التنفيذية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن، ومؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة فعالة من المتطوعين، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للعمل الجماعي المنظم.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

كما ثمَّن محافظ الإسماعيلية جهود شركاء العمل من الجهاز التنفيذي والمديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا جميع أبناء المجتمع الإسماعيلي للمشاركة في الموجات اللاحقة من المبادرة، والتي تستمر حتى شهر رمضان المعظم، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.