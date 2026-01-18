محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التحرير للتعليم الأساسي بالقنطرة غرب (صور)

18 حجم الخط

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدرسة التحرير للتعليم الأساسي بمنطقة نمرة ٤ بمدينة القنطرة غرب "إحلال جزئي من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الإعدادية".

أبرز الحضور خلال الافتتاح

جاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مدرسة التحرير بالقنطرة غرب، فيتو

جانب من افتتاح مدرسة التحرير بالقنطرة غرب، فيتو

معلومات عن المدرسة

وتفقد محافظ الإسماعيلية المدرسة، والتي تقام على مساحة ٤٢٩٨ مترا مربعا، وتتكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية، وتضم ١٨ فصلا دراسيا جديدا، بجانب المبنى القديم الذي يحتوي على ٤ فصول دراسية تم تخصيصها لمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى مصلى، معامل، معمل وسائط متعددة، مكاتب إدارية، ودورات مياه، وملعب لكرة القدم، وملعب متعدد لكرة اليد، الطائرة، والسلة.

جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير بالقنطرة غرب، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير بالقنطرة غرب، فيتو

أهمية دعم العملية التعليمية

وأكد "أكرم" على أهمية دعم العملية التعليمية بالمحافظة، من خلال افتتاح عدد كبير من مدارس المحافظة التي تخضع لعمليات الإحلال والتجديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لخفض كثافة التلاميذ في الفصول وتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية، بجانب إعداد وتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مضيفًا: تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للمدارس وتطويرها، وتوفير كافة الوسائل التعليمية والمعامل المختلفة والملاعب الرياضية، لرعاية التلاميذ ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.

جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير بالقنطرة غرب، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير بالقنطرة غرب، فيتو

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي أقيمت، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

