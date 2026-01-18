الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التحرير للتعليم الأساسي بالقنطرة غرب (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التحرير للتعليم الأساسي
18 حجم الخط

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدرسة التحرير للتعليم الأساسي بمنطقة نمرة ٤ بمدينة القنطرة غرب "إحلال جزئي من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الإعدادية".

محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بالقنطرة شرق ويستمع لشكاوى المواطنين

ضبط 19 طنًا من المواد الغذائية والزيوت المغشوشة بالإسماعيلية

 

أبرز الحضور خلال الافتتاح 

جاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
مدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من افتتاح مدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من افتتاح مدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو

معلومات عن المدرسة 

وتفقد محافظ الإسماعيلية المدرسة، والتي تقام على مساحة ٤٢٩٨ مترا مربعا، وتتكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية، وتضم ١٨ فصلا دراسيا جديدا، بجانب المبنى القديم الذي يحتوي على ٤ فصول دراسية تم تخصيصها لمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى مصلى، معامل، معمل وسائط متعددة، مكاتب إدارية، ودورات مياه، وملعب لكرة القدم، وملعب متعدد لكرة اليد، الطائرة، والسلة. 

جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو

أهمية دعم العملية التعليمية  

وأكد "أكرم" على أهمية دعم العملية التعليمية بالمحافظة، من خلال افتتاح عدد كبير من مدارس المحافظة التي تخضع لعمليات الإحلال والتجديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لخفض كثافة التلاميذ في الفصول وتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية، بجانب إعداد وتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مضيفًا: تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للمدارس وتطويرها، وتوفير كافة الوسائل التعليمية والمعامل المختلفة والملاعب الرياضية، لرعاية التلاميذ ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.

جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح بمدرسة التحرير  بالقنطرة غرب، فيتو

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي أقيمت، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية التربية والتعليم بالاسماعيلية العملية التعليمية الفصل الدراسي الثاني اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية محافظ الإسماعيلية مدينة القنطرة غرب

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد "مطبخ الخير" بالقنطرة غرب لدعم الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بالقنطرة شرق ويستمع لشكاوى المواطنين

محافظ الإسماعيلية يتفقد "مطبخ الخير" بمركز القنطرة شرق

ضبط 19 طنًا من المواد الغذائية والزيوت المغشوشة بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

شاهد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الكنديين (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من «تريند الشاي»: سلامتك أهم

خطر بلا وعي، الإفتاء تحذر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية