زراعة الإسماعيلية تتابع ميدانيا محاصيل البطاطس والقمح والموالح (صور)

جانب من متابعة المحاصيل
جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو
واصلت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل الوزارة، جهودها الميدانية من خلال تنفيذ مرور ميداني بعدد من المراكز لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية بزمام المحافظة، ومتابعة الزراعات القائمة وتقييم حالة المحاصيل، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم المزارعين وتحسين معدلات الإنتاجية.  

 

تنفيذ مرور ميداني بالإدارة الزراعية بالتل الكبير 

وقامت الإدارة الزراعية بالتل الكبير برئاسة المهندس محمود السيد، مدير الإدارة، بتنفيذ مرور ميداني بمنطقة وادي الملاك، حيث تم حصر ومتابعة الزراعات القائمة، والتي شملت محاصيل البطاطس، والقمح، والموالح، والوقوف على حالتها العامة، ومتابعة الممارسات الزراعية المطبقة، ومدى الالتزام بالتوصيات الفنية المعتمدة. 

جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو

التأكد من سلامة الزراعات 

وقد أسفرت أعمال المتابعة عن التأكد من أن الزراعات القائمة في حالة جيدة بوجه عام، مع تميز محصول القمح بحالة ممتازة ومؤشرات إيجابية لموسم مبشر. 

 

متابعة حالة المحاصيل بالقنطرة شرق 

كما نفذت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، برئاسة المهندس نفادي محمد حسين، مدير عام الإدارة، مرورًا ميدانيًا بنطاق جلبانة لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والتي شملت بنجر السكر، والقمح، والبسلة التصديرية، والطماطم، والقرنبيط، والفول البلدي، حيث تم الاطمئنان على معدلات النمو، والحالة الصحية للنباتات، ومتابعة انتظام عمليات الري والتسميد، والتأكد من التزام المزارعين بالتوصيات الفنية المقررة. 

جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل الحقلية، فيتو

 

وخلال المرور، تم توجيه الإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين، والتنبيه على أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي. 

ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية الزراعة لمتابعة المحاصيل الزراعية، وضمان حسن سير العمل بالمنظومة الزراعية، وتحقيق المستهدف من الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة.
 

 

