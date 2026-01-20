محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف وسائل المواصلات إلى المركز التجاري (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET بحي أول مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الزيارة

وذلك بحضور أكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اللواء محمد صيام معاون محافظ الإسماعيلية للمشروعات، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

تفقد المركز التجارى

وأجرى محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، جولة تفقدية بالمركز التجاري، حيث تم تفقد كافة الأنشطة التجارية المتوفرة داخل مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET، والتي تضمنت ملابس جاهزة، منتجات جلدية (شنط وأحذية)، أدوات منزلية، أثاث، منتجات حرفية وتراثية، مفروشات، ومواد غذائية معبأة.

ضرورة التواصل المستمر بين التجار والعاملين بالمركز

وخلال جولته، وجه "أكرم" بضرورة التواصل المستمرة بين التجار العاملين بالمركز، والقائمين على تشغيله من الجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفير كافة احتياجاتهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم أولًا بأول، وبتكثيف وسائل الموصلات إلى المركز التجاري خلال أوقات الذروة وعطلة نهاية الأسبوع؛ للتيسير على مواطني الإسماعيلية الراغبين في التسوق داخل مركز الإسماعيلية التجاري.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة والمراكز التجارية بالمحافظة؛ بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.

مشيدًا بتنوع الأنشطة التجارية والمنتجات المعروضة داخل مركز الإسماعيلية التجاري، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة وبأسعار تنافسية، معربًا عن سعادتها بمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تمويلها من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة الإسماعيلية التابع لوزارة التنمية المحلية، وكذلك منتجات العارضات التابعات لمبادرة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية "أيادي مصر"، والمنتجات صديقة البيئة التي تم إنتاجها من مواد معاد تدويرها بمصنع تدوير المخلفات، على يد سيدات من قرية أبوبلح بالإسماعيلية.

وأشار "أكرم"، إلى أن مركز الإسماعيلية التجاري يمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًّا مُتكاملًا يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب والقنطرة شرق، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية، بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.

كما أوضح محافظ الإسماعيلية أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعمًا فنيًا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.

يذكر، أن المشروع أقيم على مسطح ٦٨٠٠ متر مربع، وشمل تنفيذ عدد ١١٧ محلًا، بمساحة ١٦ مترًا للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة ١٢٠٠ م٢، وعدد ٢ كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة ٧٠٠ م٢، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبان خدمية متنوعة.

