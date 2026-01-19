غلق وإنذار 14 منشأة طبية "خاصة" خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إدارة العلاج الحر شنت حملة رقابية مكبرة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الطبية غير الحكومية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 منشآت طبية واستصدار قرارات غلق لعدد 3 منشآت مخالفة، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٦ وقرار رقم ١٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥ وقرار ١٠٢٧ لسنة ٢٠٢٥.

إنذار عدد من المنشآت

هذا إلى جانب إنذار ٧ منشآت أخرى لتلافي السلبيات، والتى تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

المستهدف من الحملة

وتابعت وكيل وزارة الصحة - أن اللجنة قامت بالمرور على عدد ٣٥ منشأة طبية خاصة، وتشمل مستشفى خاص ومراكز طبية تنوعت تخصصتها بين مركز للكُلى،مراكز جراحات العيون والليزك وعيادات تخصصية أخرى.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

