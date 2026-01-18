الأحد 18 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة «دمتم سند» بالقنطرة شرق

جانب من متابعة فاعليات
جانب من متابعة فاعليات الحملة
شهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، فاعليات المرحلة الثانية من حملة «دمتم سند» التي أطلقتها فرع الهيئة العامة الرعاية الصحية بالمحافظة،  في مركز ومدينة القنطرة شرق. 

محافظ الإسماعيلية: إزالة ٢٣٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ضمن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، محافظ الإسماعيلية يفتتح مسجد "عباد الرحمن" بأبو خليفة (صور)

 

 محافظ الإسماعيلية يشيد بفاعليات المبادرة 

 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بحملة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة. 

 

جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو
جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو

 

التأكيد على تكامل العمل ببن كافة المديريات 

 

وأكد على تكامل كافة المديريات والهيئات وتعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الاولي بالرعاية وكبار السن وذوي الهمم.

 

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يؤكد على تغطية الحملة لكافة القطاعات 

 

ومن جانبه أوضح الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن حملة «دمتم سند» تغطي جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، وتستهدف بشكل رئيسي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال نموذج عمل ميداني يعتمد على الوصول المباشر للمواطنين، سواء عبر نقاط الارتكاز أو الزيارات المنزلية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى ١٩ يناير الجاري، وتستهدف تقديم الخدمات الصحية لنحو ١٧ ألف مواطن.

جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو
جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو
جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو
جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو
جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو
جانب من متابعة فاعليات الحملة،فيتو

وأكد أن اليوم الثاني من انطلاق حملة «دمتم سند» قد شهد تفعيلًا مكثفًا لخريطة الانتشار الطبي، التي تشمل قطاعات الإسماعيلية المختلفة، وعلى رأسها القنطرة شرق والقنطرة غرب؛ لتغطية أكثر من ٧٠٠٠ مواطن من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالمناطق الأكثر كثافة وارتباطًا بالمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة تقديم الخدمة. 

 

وتعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التواجد الميداني، والزيارات المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة، إلى جانب تفعيل خدمات Telemedicine  التطبيب عن بعد كأداة لمساعدة الطبيب في التشخيص لدعم المتابعة الطبية عن بُعد، وضمان استمرارية الرعاية الصحية وفق أحدث النظم الحديثة.

 

كما دفعت الهيئة بسيارات Home Care المجهزة، لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والفحوصات الدورية وصرف الأدوية للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، دون تحميلهم أي أعباء، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معدلات المضاعفات الصحية.

 

وتقدم حملة «دمتم سند» حزمة شاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية، والمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية الأساسية، مثل وظائف الكلى، والسكر التراكمي، والدهون الثلاثية، دعمًا للاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي في التوقيت المناسب.

 

جاء ذلك بحضور إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ود زكريا هاشم مدير عام الطب البيطري، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الجريدة الرسمية