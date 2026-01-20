محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة "دمتم سند" (صور)

18 حجم الخط

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة «دمتم سند» بمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي يقيمها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لليوم الثاني على التوالي.



جانب من فعاليات الحملة، فيتو

إشادة بفعاليات المبادرة

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمبادرة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة.

تكامل العمل مع كافة الجهات

وأكد على تكامل كافة المديريات والهيئات وتعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الهمم.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

تغطية كافة قطاعات المحافظة

وأوضح دكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مبادرة «دمتم سند» تغطي جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، وتستهدف بشكل رئيسي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال نموذج عمل ميداني يعتمد على الوصول المباشر للمواطنين، سواء عبر نقاط الارتكاز أو الزيارات المنزلية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى ١٩ يناير الجاري، وتستهدف تقديم الخدمات الصحية لنحو ١٧ ألف مواطن.

وأوضح أن اليوم الرابع من انطلاق حملة «دمتم سند» قد شهد تفعيلًا مكثفًا لخريطة الانتشار الطبي، التي تشمل قطاعات الإسماعيلية المختلفة، وعلى رأسها مركز ومدينة الإسماعيلية؛ من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالمناطق الأكثر كثافة وارتباطًا بالمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة تقديم الخدمة.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

وتعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التواجد الميداني، والزيارات المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة، إلى جانب تفعيل خدمات Telemedicine التطبيب عن بعد كأداة لمساعدة الطبيب في التشخيص لدعم المتابعة الطبية عن بُعد، وضمان استمرارية الرعاية الصحية وفق أحدث النظم الحديثة.

الدفع بسيارات Home Care

كما دفعت الهيئة بسيارات Home Care المجهزة، لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والفحوصات الدورية وصرف الأدوية للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، دون تحميلهم أي أعباء، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معدلات المضاعفات الصحية.

وتقدم مبادرة «دمتم سند» حزمة شاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية، والمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية الأساسية، مثل وظائف الكلى، والسكر التراكمي، والدهون الثلاثية، دعمًا للاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي في التوقيت المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتور زكريا هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري، دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

