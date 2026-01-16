حزن بين أهالي الإسماعيلية عقب إزالة فروشات زينة رمضان بشارع مكة، والمحافظة ترد (صور)

18 حجم الخط

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي غضبا بسبب إزالة فروشات الفوانيس وزينة رمضان بشارع "مكة" في محافظة الإسماعيلية، والذى يعرف بشارع البهجة، حيث يرتبط اسمه بكل الأعياد والمناسبات بخاصة شهر رمضان المبارك.

مقاطع فيديو توثق الذكريات

ونشر العشرات من أهالي الإسماعيلية، عبر التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق عمق علاقة شارع مكة بأهالي الإسماعيلية حيث يرجع عمر ذلك الشارع العتيق إلى أكثر من 50 عاما.

شارع مكة العام الماضي، بعدسة فيتو

مقصد لكل أهالى الإسماعيلية

ويعد شارع "مكة" من أعرق وأقدم شوارع الإسماعيلية، والمعروف بشارع "الفرحة"، حيث يقصده المواطنون كل عام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لشراء الفوانيس، والزينة، والياميش.

مركز تجاري كبير

كما يعد أكبر شوارع الإسماعيلية التي يضم تجار الجملة والقطاعي ومحلات العطارة، حيث يقصده الناس لشراء كافة مستلزمات المناسبات سواء في رمضان أو الأعياد أو غيرها من المستلزمات المختلفة، كما إن المحال التجارية لديها العديد من العمالة مما يجعل لهذا الشارع أهمية كبيرة حفرت في قلوب أهل الإسماعيلية.

ومن جانبهم، ناشد العشرات من أهالي محافظة الإسماعيلية، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بإعادة النظر فيما حدث بشارع "مكة" من حملة الإزالات والتي تسببت في القضاء على أحد أهم الشوارع التي تعد أثرا بالنسبة لأهالي المحافظة عرف على مر أجيال.

ومن جانبها، أكدت محافظة الإسماعيلية أن الحملة جاءت في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن التعديات على حرم الطريق، والتي تعيق حركة المارة والسيارات، وتمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

لا تهاون في حق المواطن

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون في حق المواطنين في شارع آمن خالي من الإشغالات والتعديات ويليق بالمواطن الإسماعيلي.

علمًا بأن المحافظة أعدت أماكن حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين وعلى رأسها مركز الإسماعيلية التجاري بحي أول؛ وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، والتعديات على حق المواطنين في الطريق العام، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للباعة وحفاظًا على مصدر دخلهم.

وأضاف "أكرم"، أنا مع المواطن الإسماعيلي سواء كان بائع أو مشتري وأسعى للحفاظ على طقوسهم الموسمية خاصة في شهر رمضان المبارك، ولكن دون الإضرار بالصالح العام وتعطيل مصالح المواطنين.

محافظ الإسماعيلية: شارع مكة يفتقر للتجهيزات الخاصة بالحماية المدنية ويقع داخل كتلة سكنية

واختتم حديثه قائلا: “كان لابد من رفع الإشغالات والتعديات بشارع مكة حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة مع حالة الزحام الشديد وعدم توافر التجهيزات والإجراءات اللازمة للحماية المدنية، ويقع داخل كتلة سكنية واستحالة وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، في ظل إغلاق الطريق واستخدام تندات وحواجز من الخشب والقماش. وقمنا بإعطاء مهلة لتجار شارع مكة منذ رمضان الماضي، لرفع الإشغالات والتعديات بنهر الطريق، ووفرنا لهم البديل الآمن والحضاري، ولا مجال للتهاون في أرواح المواطنين وحمايتهم”.

