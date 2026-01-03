أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بين سائق توك توك وشاب بسبب 5 جنيهات.. تأييد حكم السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع.. وموعد طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، اليوم، تأجيل محاكمات 109 متهمين في ثلاث قضايا إرهابية مختلفة إلى مواعيد لاحقة، في إطار استمرار جلسات التحقيق ومرافعة النيابة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق دراجة نارية يقوم بتوثيق طفل بحبل وسحله بالطريق في إحدى مناطق مركز شرطة أسيوط.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص بمحيط الدوائر الانتخابية في محافظات الأقصر، البحيرة، والجيزة، أثناء محاولتهم توزيع كروت دعائية انتخابية وبطاقات رقم قومى ومبالغ مالية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين محددين.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لتأمين الدوائر الانتخابية ورصد أي محاولات للتأثير على الناخبين.

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يرتدي الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة في محاولة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، الحكم الصادر ضد سائق أوبر المتهم بخطف فتاة بمحافظة القاهرة (التجمع الخامس)، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه جرائم خطيرة تمس الأمن الشخصي وحرمة الأفراد.

قبلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، دائرة فحص الطعون، الطعن المقام من عبدالغفار مغاورى وكيلا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، وقررت إحالته الدعوى لدائرة الموضوع، وحددت جلسة ٥ فبراير القادم لنظرها .

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" يتعدى بالضرب على مستقلي مركبة أخرى باستخدام عصا، مما أسفر عن إصابته إثر خلافات على 5 جنيهات زيادة.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 3 يناير 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، أكدت خلالها أن تجريم الإرهاب بجميع صوره يُعد التزامًا دستوريًّا يتوافق مع القرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشكل فوري لبلاغ استغاثة تقدمت به سيدة طالبت المساعدة في فتح باب غرفة مغلقة بشقتها، بعد أن تواجد نجلها بداخلها.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.