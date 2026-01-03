السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 5 محافظات (صور)

ضبط 7 أشخاص بتهمة
ضبط 7 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 5 محافظات
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لتأمين الدوائر الانتخابية ورصد أي محاولات للتأثير على الناخبين.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدة أشخاص بمحيط الدوائر الانتخابية في محافظات مختلفة، أثناء محاولتهم توزيع مبالغ مالية وبطاقات رقم قومى وكروت دعاية انتخابية لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.

تفاصيل الضبطيات

قسم شرطة الطالبية بالجيزة: ضبط أحد الأشخاص وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

مركز شرطة إسنا بالأقصر: ضبط إحدى السيدات وبحوزتها بطاقات الرقم القومى وكروت دعائية لأحد المرشحين.

مركز شرطة إدفو بأسوان: ضبط إحدى السيدات وبحوزتها بطاقات الرقم القومى، كما تم ضبط أحد الأشخاص آخر وبحوزته مبالغ مالية للتأثير على الناخبين.

مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة: ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين اثنين.

مركز شرطة المحمودية بالبحيرة: ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة ميكروباص وبحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين.

مركز شرطة البلينا بسوهاج: ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية للتأثير على التصويت.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضايا، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتلاعب بأصوات الناخبين.

 

