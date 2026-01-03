السبت 03 يناير 2026
حوادث

مقطع فيديو يوثق الواقعة، القبض على سائق موتوسيكل بتهمة سحل طفل بأسيوط

ضبط قائد دراجة نارية
ضبط قائد دراجة نارية يسحل طفلا في أسيوط
تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق دراجة نارية يقوم بتوثيق طفل بحبل وسحله بالطريق في إحدى مناطق مركز شرطة أسيوط.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات الأولية عدم ورود أي بلاغ رسمي عن الواقعة، وتم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط.

خلال مواجهته، اعترف المتهم بأنه ارتكب الفعل بقصد معاقبة نجل شقيقه المصاب بسحجات متفرقة نتيجة سوء سلوكه وعدم مراجعة دروسه.

 

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان حفظ حقوق الطفل ومحاسبة مرتكب الواقعة.

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد الطرق بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة.

 

ضبط سارِق هاتف محمول بالشرقية 

وكانت  أجهزة الأمن، رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد الطرق بالشرقية.

 

ضبط سارِق هاتف محمول بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل
ضبط سارِق هاتف محمول بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو طالبة- مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

وباستدعائها أكدت أنه بتاريخ أول الجارى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، قام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بها "بأسلوب الخطف" ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

