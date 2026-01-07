الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

توتنهام
توتنهام
18 حجم الخط

تأخر فريق توتنهام، أمام نظيره بورنموث، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم توتنهام عن طريق ماتياس تيل في الدقيقة 5، ثم تعادل فريق بورنموث في الدقيقة 22 بأقدام لاعبه إيفانيلسون، قبل أن يضيف كروبي الهدف الثاني بالدقيقة 36. 

 

تشكيل توتنهام ضد بورنموث

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - سبينس.

خط الوسط: بيرجفال - بالينيا - بينتانكور.

خط الهجوم: كولو مواني - تيل- سيمونز.

 

موقف بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي بورنموث المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست (انتهت)

 

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

 

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً 

الجريدة الرسمية