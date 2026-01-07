الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الانجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس أمام أستون فيلا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيلهرست، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي الممتاز

الشوط الأول شهد في معظمه سيطرة وإستحواذ لصالح أستون فيلا، وحاصر كريستال بالاس في منتصف ملعبه، أغلب فترات هذا الشوط، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، لكن الدفاع الحديدي لأصحاب الأرض أفسد كل محاولات الفيلانز لبلوغ الهدف الأول.

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

دخل كريستال بالاس مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: جايدي كانفوت - مكسانس لاكروا - مارك جيهي



الوسط: جاستن ديفيني - أدم وارتون - ويل هيوز - تايريك ميتشيل - برينان جونسون - يريمي بينو

الهجوم: جان فيليب ماتيتا

تشكيلة كريستال بالاس، فيتو

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

في المقابل، أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا تشكيلة فريقه لمواجهة كريستال بالاس والذي ضم كل من:

حرسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - فيكتور ليندلوف - لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا - يوري تيليمانس - جون مكجين - مورجان روجرز - جادون سانشو

الهجوم: أولي واتكينز

تشكيل أستون فيلا، فيتو

ترتيب الفريقين في الدور الانجليزي الممتاز

وقبل مباراة الفريقين المقرر إنطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، يحتل فريق يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخشر سبع مباريات

