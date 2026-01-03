تأجيل محاكمة 109 متهمين في 3 قضايا إرهاب بالدائرة الأولى في بدر

السبت 03 يناير 2026
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، اليوم، تأجيل محاكمات 109 متهمين في ثلاث قضايا إرهابية مختلفة إلى مواعيد لاحقة، في إطار استمرار جلسات التحقيق ومرافعة النيابة.

تفاصيل القضايا

القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية – الهيكل الإداري والتى ضمت 49 متهمًا، وجرى تأجيلها لجلسة 6 أبريل لمرافعة النيابة

وأمر الإحالة أوضح أن المتهمين من الأول وحتى العاشر قادوا جماعة إرهابية خلال الفترة من 2005 وحتى 16 يوليو 2024، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

كما صدر قرار بتأجيل القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول – خلية الدعم المالي وضمت 30 متهمًا؛ لجلسة 15 مارس لسماع الشهود

أمر الإحالة أفاد أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، ووضع مخططًا لتوفير الدعم المادي لجماعة الإخوان وأعضائها، فيما انضم الباقون إلى الجماعة بعلمهم بأغراضها وتمويلها.

كما صدر قرار بتأجيل القضية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام – خلية الهيكل الإداري بالسلام والتى ضمت 29 متهمًا؛ وذلك لجلسة 16 مارس لفض الأحراز

وأوضح أمر الإحالة،أن المتهمين من الأول وحتى الرابع قادوا جماعة إرهابية خلال الفترة من 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم الباقون بعلمهم بأغراض الجماعة.

الدائرة الأولى إرهاب بدر محاكمات إرهاب خلية الهيكل الإداري خلية الدعم المالي جنايات العمرانية جنايات التجمع الأول جنايات السلام مصر تأجيل المحاكمات النيابة العامة تمويل الارهاب

