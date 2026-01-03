السبت 03 يناير 2026
حوادث

الأجهزة الأمنية تنقذ طفلا محتجزا داخل غرفة مغلقة فى القاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة
 استجابت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشكل فوري لبلاغ استغاثة تقدمت به سيدة طالبت المساعدة في فتح باب غرفة مغلقة بشقتها، بعد أن تواجد نجلها بداخلها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فتح باب الغرفة وإنقاذ نجل المبلغة بسلام دون وقوع أي إصابات.

تحرير 742 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني 

على جانب آخر، حرر رجال  الإدارة العامة للمرور، 742 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 41 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1233 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

القاهرة الحماية المدنية انقاذ طفل بلاغ استغاثة تدخل أمني سريع

