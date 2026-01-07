الخميس 08 يناير 2026
رياضة

برينتفورد يكتسح سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برينتفورد
برينتفورد
حقق فريق برينتفورد الفوز علي نظيره سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب  “جتيش كوميونيتي” ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برينتفورد عن طريق تياغو في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ثم اضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 65، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب يارموليوك في الدقيقة 73.  

تشكيل برينتفورد أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع:كايود، ايير، ناثان كولينز، يانلت،  هنري

خط الوسط: يغور يارموليوك، ينسين، لويس بوتير 

خط الهجوم: ايغور تياغو، كيفن شايد

ترتيب برينتفورد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل برينتفورد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سندرلاند المركز الـ9 برصيد 30 نقطة. 

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا 
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف 
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف 
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف 
4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف 
4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف 
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف 
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف  
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف 
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف 
5- أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف 
6- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف 
6- جواو بيدرو  تشيلسي 6 أهداف 
6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 6 أهداف 
6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 6 أهداف 
6- جارود بوين وست هام 6 أهداف 
6- كيفن شايد برينتفورد 6 أهداف

 

الجريدة الرسمية