حوادث

ضبط قائد توك توك هرب من سداد قيمة الوقود بالدقهلية بعد تداول فيديو الواقعة

ضبط قائد توك توك
ضبط قائد توك توك هرب من سداد قيمة الوقود بالدقهلية
 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة توك توك بمغافلة عامل بإحدى محطات الوقود بمحافظة الدقهلية، والهرب بالمركبة دون سداد قيمة الوقود.

 وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من عامل بمحطة وقود، أفاد فيه بتضرره من قائد توك توك قام بتزويد المركبة بالوقود ثم لاذ بالفرار دون دفع المقابل المالي.
 

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي كانت بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أجا.


وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة في الفيديو المتداول.


تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

