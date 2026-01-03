الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع البطاقات التموينية وإجراء عمليات بيع وهمية بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بأحد المخابز بالدقهلية بتجميع بعض البطاقات التموينية الخاصة بمعارفه، لإثبات مبيعات وهمية وتحقيق أرباح غير شرعية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل لتجميع البطاقات التموينية وإجراء عمليات بيع وهمية





رصدت المتابعة الأمنية، منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بأحد المخابز بالدقهلية، بتجميع بعض البطاقات التموينية الخاصة بمعارفه، لإثبات مبيعات وهمية وتحقيق أرباح غير شرعية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) قرر بتضرره من (مالك مخبز "كائن بدائرة القسم") لقيامه بالامتناع عن صرف الخبز البلدى المدعم له بموجب البطاقة التموينية المخصصة له وإصراره على بيع الخبز له حر وغير مدعم.

وجرى مداهمة المخبز وضبط مالكه وعامل بذات المخبز، وتبين وجود عدة مخالفات تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



