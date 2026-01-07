تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

سقط تشيلسي في فخ الخسارة أمام فولهام، 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح راؤول خيمينيز أهداف اللقاء لصالح فولهام بالدقيقة 55 وجاء الهدف بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها راؤول خيمينيز رأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك.

وتعادل ليام ديلاب لصالح تشيلسي بالدقيقة 72 من عمر المباراة وجاء الهدف بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حاول لاعب فولهام إبعاد الكرة ولكنها كادت أن تسكن شباك مرماه بالخطأ واصطدمت في القائم الأيمن قبل أن يتابعها ديلاب بتسديدة داخل الشباك.

ونجح هاري ويلسون في إعادة التقدم لفولهام بالدقيقة 81 وجاء الهدف بعدما سدد هاري ويلسون كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي كلا من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

وفي الهجوم: بيدرو نيتو، كول بالمر، ليام ديلاب.

وبهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وجمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 6 هزائم.

في المقابل، يحتل فولهام المركز الثامن في جدول الترتيب وجمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى الخسارة في 8 جولات.

