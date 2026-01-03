ضبط مخالفات انتخابية بالبحيرة والأقصر في اليوم الأول لجولة الإعادة للنواب

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة مخالفات في محافظتي البحيرة والأقصر، خلال اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب، تضمنت استخدام بطاقات شخصية ومركبات وحمل مكبرات صوت للتأثير على الناخبين.

ففي حوش عيسى – البحيرة: تم ضبط إحدى السيدات بمحيط دائرة انتخابية وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية لبعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما جرى ضبط عامل وسائق مقيمان بمحافظة البحيرة أثناء اصطحابهما الناخبين بسيارة قيادة أحدهما والتوجه بهم إلى لجانهم الانتخابية بهدف التأثير على تصويتهم. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي القرنة – الأقصر: تم ضبط أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محملة بمكبرات صوت، يستخدمها لحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لارتكابه مخالفة ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم.

