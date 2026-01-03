السبت 03 يناير 2026
رشاوي مالية "الأبرز"، الأمن يضبط مخالفات انتخابية بعدة محافظات (صور)

 واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط أي مخالفات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات؛ في إطار المتابعة الأمنية المكثفة لسير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين اللجان الانتخابية بعدد من الدوائر من ضبط عدة وقائع متفرقة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، وبحوزته مبالغ مالية كانت معدة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

 


 كما نجحت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة في ضبط 3 أشخاص بمحيط إحدى اللجان، وبحوزتهم كشوف ورقية مدون عليها أسماء ناخبين ومقار لجان انتخابية، وعدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إضافة إلى مبلغ مالي، بقصد استخدامه في التأثير على إرادة الناخبين لصالح اثنين من المرشحين.

وفي محافظة البحيرة، تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى حال قيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، كما تم ضبط شخصين آخرين بدائرة مركز شرطة رشيد أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين للتأثير على اختياراتهم.

وفي الأقصر، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة القرنة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، بقصد توزيعها على الناخبين أمام اللجان لحثهم على التصويت لصالحه بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

