حوادث

خلاف على 5 جنيهات يشعل مشاجرة بين سائق توك توك وشاب بأسيوط

أسيوط: ضبط قائد توك توك تعدى على آخر بعصا
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" يتعدى بالضرب على مستقلي مركبة أخرى باستخدام عصا، مما أسفر عن إصابته إثر خلافات على 5 جنيهات زيادة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة القوصية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مصابًا بجرح قطعي بالرأس. 

وأوضح المصاب أنه أثناء قيامه بإيقاف مركبة "توك توك" حدث خلاف مع قائد المركبة حول قيمة الأجرة، تطور إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان السباب، ثم قام قائد المركبة بملاحقته أثناء استقلاله مركبة "توك توك" أخرى وضربه بعصا خشبية وفر هاربًا.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ومركبته بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بالتعدي على المجني عليه.

وتم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

