مشاجرة بين أنصار مرشحين بالإسكندرية وضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال بالجيزة والبحيرة (صور)

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاجرة بين مناصري عدد من المرشحين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية.


وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين من أنصار أحد المرشحين، 3 أشخاص من أنصار مرشح منافس؛ وذلك حال توجيههم الناخبين للتصويت لصالح المرشحين اللذين يدعمونهما بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 


وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، حال حث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

 


وفي سياق متصل، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

