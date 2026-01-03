18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط (سائق وربة منزل) بمحيط الدائرة، لقيامهما بنقل الناخبين لدوائرهم الانتخابية بسيارة قيادة الأول وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.



وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلتها وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط سائقين وربة منزل لتوزيع أموال على الناخبين بالبحيرة



وفى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط سائق مركبة توك توك "بدون لوحات"؛ حال استقلاله مركبة التوك توك، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

