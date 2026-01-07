الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، إنتهى الشوط الأول من مباراة نيوكاسل أمام ليدز يونايتد بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

تقدم ليدز يونايتد بهدف أول في الدقيقة 32 عن بريندن آرونسون، فيما تعادل هارفي بارنز لنيوكاسل في الدقيقة 36، ثم خطف ليدز الهدف الثاني في الدقيقة 45' عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين

الشوط الأول جاء متكافئا من جانب الفريقين، وشهد حماس وسرعة ملحوظة وبدى واضحا رغبة كل فريق في تحقيق الفوز

وباغت فريق ليدز يونايتد مضيفه نيوكاسل بخطف هدف التقدم في الدقيقة 32، بعدها إنتفض أصحاب الأرض وكثفوا هجومهم بإتجاد مرمى ليدز بخثا عن هدف التعادل، الذي جاء بعد أربع دقائق فقط من هدف الضيوف

إلا أن ليدز أبى أن ينهى الشوط الأول دون أن يكون في المقدمة، ونجح في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 45' عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليدز يونايتد

يدخل فريق نيوكاسل مباراته أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: لويس مايلي - ماليك تشاو - فابيان شاير - لويس هال

الوسط: برونو جيمارايش - ساندرو تونالي - جويلينتون

الهجوم: هارفي بارنز - نيك فولتماده - أنتوني جوردون

تشكيل نيوكاسل أمام ليدز يونايتد، فيتو

تشكيل ليدز يونايتد أمام نيوكاسل

في المقابل، أعلن دانيل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: جوي رودون - جاكا بيول - باسكال ستريوجيك -

الوسط: جيمس جاستين - إيليا جروف - إيثان امبادو - انتون ستاتش - جبريل جودموندسون - بريندن آرونسون

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين

تشكيل ليديز يونايتد أمام نيوكاسل، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وقبل المباراة يحتل فريق نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة بين أندية الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 7 مباريات

في المقابل، يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في سبع مواجهات وخسر 8 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.