ضبط قائد سيارة بتهمة طمس اللوحات المعدنية بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط قائد سيارة بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام قائد السيارة بطمس اللوحات المعدنية الخلفية وتثبيت زجاج حاجب للرؤية أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن السيارة سارية التراخيص، ولا يوجد بها طمس للوحات المعدنية أو زجاج معتم حاجب للرؤية كما ظهر في الصورة المتداولة.

وبمواجهة مالك السيارة، مقيم بمحافظة الجيزة، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بإزالة آثار الطمس والزجاج المعتم عقب علمه بتداول صورة سيارته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها لضمان تطبيق القانون ومنع أي تجاوزات مرورية محتملة.

