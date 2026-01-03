السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد سيارة بتهمة طمس اللوحات المعدنية بأكتوبر

ضبط قائد سيارة لطمس
ضبط قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية وتركيب زجاج حاجة للرؤية
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط قائد سيارة بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام قائد السيارة بطمس اللوحات المعدنية الخلفية وتثبيت زجاج حاجب للرؤية أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن السيارة سارية التراخيص، ولا يوجد بها طمس للوحات المعدنية أو زجاج معتم حاجب للرؤية كما ظهر في الصورة المتداولة.

وبمواجهة مالك السيارة، مقيم بمحافظة الجيزة، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بإزالة آثار الطمس والزجاج المعتم عقب علمه بتداول صورة سيارته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها لضمان تطبيق القانون ومنع أي تجاوزات مرورية محتملة.

 

طمس لوحات السيارات زجاج حاجب للرؤية ضبط مخالفات المرور الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر تداول مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق القانون

