في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة نيوكاسل أمام ضيفه ليدز يونايتد بفوز الأول 4-3، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

تقدم ليدز يونايتد بهدف أول في الدقيقة 32 عن بريندن آرونسون، فيما تعادل هارفي بارنز لنيوكاسل في الدقيقة 36، ثم خطف ليدز الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين.

الشوط الأول جاء متكافئًا من جانب الفريقين، وشهد حماس وسرعة ملحوظة وبدا واضحًا رغبة كل فريق في تحقيق الفوز.

وباغت فريق ليدز يونايتد مضيفة نيوكاسل بخطف هدف التقدم في الدقيقة 32، بعدها انتفض أصحاب الأرض وكثفوا هجومهم تجاه مرمى ليدز بحثًا عن هدف التعادل، الذي جاء بعد أربع دقائق فقط من هدف الضيوف.

إلا أن ليدز أبى أن ينهي الشوط الأول دون أن يكون في المقدمة، ونجح في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين.

أفضلية هجومية لصالح ليدز بالشوط الثاني

شهد شوط المباراة الثاني إثارة بالغة، ونشط نيوكاسل هجوميًّا مع إنطلاقة الشوط، ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق ولينتون.

وحرمت العارضة فريق ليدز يونايتد من إحراز الهدف الثالث بعد رأسية من مهاجم الضيوف لمنها ارتطمت بالعارضة، لتضيع فرصة محققة لصالح ليدز يونايتد.

شهدت الربع ساعة الأخيرة أفضلية هجومية وإصرار على التسجيل من جانب ليدز يونايتد وفي هجمة عكسية ينجح برندن آرونسون في خطف الهدف الثالث في الدقيقة 78 بمراوغة وتسديدة على يمين حارس نيوكاسل تصطدم بالقائم الأيمن وتتهادى داخل المرمى، معلنة تقدم ليديز يونايتد 3-2.

وفي الدقيقة 88 يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد مهاجم ليدز يونايتد أرونسون نتيجة لمسة يد داخل منطقة جزاء، ويستعين الحكم بتقنية الفيديو، التي تؤكد أن لمسة اليد داخل حدود ممنطقة الجزاء يتقدم لها جيماريش ويسددها بإتقان على يسار الحارس لتصبح النتيجة التعادل 3-3.

احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، شهدت قمة الإثارة حيث يبحث كل فريق عن هدف الفوز، وتشهد هدف في الدقيقة 90+12 عن طريق هارفي بارنز، ليحصد أغلى ثلاث نقاط لصالح نيوكاسل.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليدز يونايتد

يدخل فريق نيوكاسل مباراته أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: لويس مايلي - ماليك تشاو - فابيان شاير - لويس هال.

الوسط: برونو جيمارايش - ساندرو تونالي - جويلينتون.

الهجوم: هارفي بارنز - نيك فولتماده - أنتوني جوردون.

تشكيل ليدز يونايتد أمام نيوكاسل

في المقابل، أعلن دانيل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري.

الدفاع: جوي رودون - جاكا بيول - باسكال ستريوجيك.

الوسط: جيمس جاستين - إيليا جروف - إيثان امبادو - انتون ستاتش - جبريل جودموندسون - بريندن آرونسون.

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة حصد نيوكاسل 3 نقاط ليرفع رصيده إلى 32 نقطة تقفز به إلى المركز السادس بين أندية الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 21 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما خاض 21 مباراة.

