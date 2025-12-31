أخبار مصر اليوم.. وأبرزها: السيسي ودعاة الأوقاف يؤكدان أهمية تحديث مناهج الأزهر.. وانتهاء التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج

18 حجم الخط

ذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الحوار التفاعلي تطرق إلى دور الأزهر الشريف ومعاهده في نشر صحيح الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم، مع التأكيد على أهمية تحديث مناهج الأزهر وإدماج مواد تتعلق بالأمن القومي والرؤية المصرية للواقع والأحداث، فضلًا عن تطوير البحث العلمي وربطه بالإنتاج.

كما شدد الحوار على ضرورة إعلاء الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ منظومة القيم التربوية، والاهتمام باللغة العربية باعتبارها الأداة الأساسية لفهم الدين وتفسير القرآن الكريم بدقة، فضلًا عن دورها في الاطلاع على العلوم والمعارف.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النقاش تناول كذلك أهمية التصدي للتطرف والإلحاد بالحجج الموضوعية، مبرزًا دور البرامج والدورات التي يقدمها الأزهر الشريف والأكاديمية العسكرية المصرية في هذا المجال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ جانبًا من فعاليات الاحتفالية التي تقيمها شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، بمنطقة الأبراج بـالعاصمة الجديدة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وبحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

احتفالية شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية بالعام الجديد

وهنأ رئيس الوزراء، في مستهل كلمته حضور الاحتفالية من أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال باستقبال عام ميلادي جديد، ناقلا لهم تهنئة وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء هذا الشعب العظيم داخل مصر وخارجها.

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، انتهاء عملية التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا للمصريين بالخارج، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 27 محافظة، بإجمالي 30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

ووجّه بنداري رسالة شكر إلى الناخبين المصريين بالخارج، قائلًا: «أبناء مصر في الخارج، أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على استجابتكم الرائعة ومشاركتكم الإيجابية في هذه المحطة المهمة من انتخابات مجلس النواب».

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وقياداتها، ومديري المديريات الصحية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2026 وأعياد الميلاد المجيدة.

زيادة أعداد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات على مدار 24 ساعة

وجه الوزير بزيادة أعداد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل الخطوط الساخنة للطوارئ (137 و16474)، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها والأكسجين، مع المتابعة اللحظية من غرفة التحكم الرئيسية.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء 2026، وهل هناك زيادات جديدة في الأسعار مع بداية العام الميلادي الجديد.



وجددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، نفيها لما تردد عن وجود زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي أو التجاري.

أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الأسعار المعمول بها حاليا هي المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أغسطس 2024.

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين، برفع الحد الأقصى للسن ليصبح 35 عاما بدلا من 30 عامًا.

تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك التعديل يستهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكوادر المؤهلة للمشاركة في المسابقة لسد العجز في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، ومنح فرصة عادلة للأطباء الذين اكتسبوا خبرات ميدانية خلال السنوات الماضي، كذلك دعم الهيئة والوحدات البيطرية، بكفاءات متنوعة تساهم في حماية الأمن الغذائي المصري، فضلا عن التكيف مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الخريجين.

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء اعتماد، وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وذلك بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وأوضح الوزير أن صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة لهم، بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

