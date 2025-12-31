الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، تحذير من الملاحة بسواحل البحر المتوسط

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بسواحل البحر الأبيض المتوسط “مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش”، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم /ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر.

 

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة ونشاط للرياح

الأرصاد تحذر من تغييرات في طقس رأس السنة، رياح وأتربة تضرب هذه المناطق، أمطار خفيفة تشتد ليلا، شبورة كثيفة تستمر ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس بالتزامن مع أول أيام العام الجديد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

