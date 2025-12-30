الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء- منذ قليل- عملية التصويت في أول مقر انتخابي للمصريين بالخارج، إيذانًا بانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا موزعين على 10 محافظات.

وانطلق التصويت من دولة نيوزيلندا في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر بتوقيت نيوزيلندا، ليكون أول مقر انتخابي يفتح أبوابه أمام الناخبين، على أن يتم فتح باقي المقار تباعًا وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة. ويبلغ عدد المقار الانتخابية للمصريين بالخارج 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة حول العالم، فيما يُختتم التصويت بالخارج بفتح آخر مقر انتخابي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأربعاء والخميس، على أن تُستكمل العملية الانتخابية داخل البلاد يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك في الدوائر الانتخابية التي تقرر إعادتها بموجب أحكام قضائية.

ودعت الجهات المعنية أبناء الجالية المصرية بالخارج إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، والالتزام بعدد الاختيارات المحدد قانونًا، وفقًا لما هو مُبين ببطاقات الاقتراع، بما يضمن سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.

