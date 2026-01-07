الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إمكانية توقيع عقوبات على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بزعم استفزازه الجماهير المغربية عقب مباراة الفراعنة وبنين الأخيرة في دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وأكد مصدر داخل منتخب مصر أنه بعد مراجعة الفيديو المنتشر عقب المباراة، تبين أن حسام حسن احتفل مع الجماهير عقب هدف محمد صلاح الثالث وحسم الفوز دون أي خروج عن النص أو إشارات أو إيحاءات تعرضه لشبح العقوبات.

وأضاف المصدر أن  العميد حرص على توجيه الشكر بنفسه للجماهير المغربية في أكثر من مؤتمر صحفي على مساندتهم ودعمهم المستمر لمنتخب مصر منذ المباراة الأولي في البطولة واحترامه وتقديره لهم، وهو ما ينفي أي خروج عن النص من جانب حسام حسن، كما يزيد من علامات الاستفهام حول أنباء توقيع عقوبات عليه في هذا التوقيت الذي يستعد فيه المنتخب لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار السبت المقبل في ربع نهائي البطولة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكوت ديفوار

ويتفوق منتخب كوت ديفوار على منتخب مصر في القيمة التسويقية للاعبين، وفيما يلي مقارنة بين المنتخبين.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 136.20 مليون يورو 

أغلى لاعب في منتخب مصر: 

عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) 65 مليون يورو 

القيمة التسويقية لمنتخب كوت ديفوار: 370.80 مليون يورو 

أغلى لاعب في منتخب كوت ديفوار: 

أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 50 مليون يورو 

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في مواجهة نارية أمام منتخب مصر، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وذلك بعد تغلبه على على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد مراكش في ثمن نهائي الكان.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الإثنين على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب كوت ديفوار، فيتو
منتخب كوت ديفوار، فيتو

 القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب كوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر عمر مرموش عقوبة حسام حسن حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

مواد متعلقة

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة عمرو الجزار

حسام حسن يبدأ الاستعداد لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبي

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

اتحاد الكرة ينعي والد عصام عبد الفتاح

رد فعل مصطفى محمد لعدم الاعتماد عليه أساسيا أمام بنين بأمم أفريقيا

خطة العميد لتعويض غياب تريزيجية ومحمد حمدي عن ربع نهائي أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية