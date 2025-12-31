الأربعاء 31 ديسمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يرفع الحد الأقصى لسن المتقدمين لمسابقة البيطريين الجدد إلى 35 عامًا

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين، برفع الحد الأقصى للسن ليصبح 35 عاما بدلا من 30 عامًا.

 تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك التعديل يستهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكوادر المؤهلة للمشاركة في المسابقة لسد العجز في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، ومنح فرصة عادلة للأطباء الذين اكتسبوا خبرات ميدانية خلال السنوات الماضي، كذلك دعم الهيئة والوحدات البيطرية، بكفاءات متنوعة تساهم في حماية الأمن الغذائي المصري، فضلا عن التكيف مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الخريجين.

وأكدت وزارة الزراعة أنه من المقرر أن تنشر بوابة الوظائف الحكومية،  عن الشروط وبدء استقبال الطلبات وفقًا للتعديل الجديد، مشددة على أن معايير الكفاءة والشفافية هي الأساس في عملية الاختيار.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعا والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، وذلك بهدف دعم المنظومة البيطرية في كافة محافظات الجمهورية.

علاء فاروق وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأطباء البيطريين الهيئة العامة للخدمات البيطرية مديريات الطب البيطري وزير الزراعة وزارة الزراعة

