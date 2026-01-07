لا حل سحريًّا للديون!

18 حجم الخط

كما كتبنا هنا في هذا العمود أنه لا حل لمشكلة تزايد الديون إلا ضبط الاقتراض من الخارج، والتوصل مع الدائنين إلى تفاهمات واتفاقات تقضي بإلغاء قدر من هذه الديون، وبالطبع لن يكون هذا بلا مقابل ويدفع مقدما كما جربنا ذلك بعد مشاركتنا في حرب تحرير الكويت في التسعينات من القرن الماضي..

وها هو الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد ذلك ويقول إنه لم يتحدث عن أرقام الديون وفوائدها وأقساطها المستحقة علينا، وإنما كان يقصد تخفيض نسبة الديون إلى الناتج المحلي حينما بشرنا بانخفاضها إلى مستوى لم يحدث منذ نصف قرن مضى، وقال إن ذلك يتحقق، فقد انخفضت هذه النسبة من 95 إلى 85 في المائة وسيتوالى الانخفاض.



إذن لا انخفاض في الديون ولا فى أقساطها وفوائدها كما توقعنا هنا بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التي أثارت جدلا واسعا، فلا بيع لأصول مقابل الديون، ولا مفاوضات مع دائنين للإسقاط وشطب بعض الديون، وإنما كل الأمر هو فقط تخفيض لنسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي، والسبيل إلى ذلك هو زيادة الناتج المحلى بمعدل أكبر من زيادة الديون.

غير أن ذلك مؤشر واحد فقط لعبء الديون علينا، فهناك مؤشرات أخرى مهمة مثل المؤشر الخاص بتغطية الصادرات لأعباء الديون، والمؤشر الخاص بهيكل الديون ما بين ديون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حيث كلما زادت نسبة الديون قصيرة الأجل كلما زادت أعباؤها على الاقتصاد دوما.

خلاصة الأمر إن عبء الديون لا يقاس بمؤشر واحد فقط، وإنما بعدد من المؤشرات ترصدها تقارير البنك المركزي الدورية والمعلنة والمتاحة لمن يريد الإطلاع عليها، وتصل إلى رئيس الحكومة بانتظام.. وكل هذه المؤشرات المتنوعة تقول إن لدينا مشكلة ديون وهى تحتاج منا أن نضبط اقتراضنا من الخارج حتى لا نتحمَّل أعباء كبيرة لهذه الديون.. وقد سبق كما قلنا سابقا أن فعلنا ذلك بنجاح من قبل.

