ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

أسعار قمر الدين في رمضان 2026، تستعد السوق المصرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يحل في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، حيث تتزين المحال التجارية والسلاسل الغذائية لهذا الموسم التجاري الكبير، بطرح أصناف ياميش رمضان 2026، إضافة إلى السلع الاستهلاكية المرتبطة بهذا الشهر.

طرح أصناف ياميش رمضان 2026

وطرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ أصناف الياميش المختلفة، ومنها قمر الدين، حيث يعد شهر رمضان الموسم الرئيسي لشراء قمر الدين، إذ يستخدم في صناعة الحلوى أو العصائر خلال هذا الشهر.

أسعار قمر الدين في رمضان 2026

وتستعرض «فيتو» أسعار قمر الدين في السوق المحلية، وتشمل أسعار قمر الدين السيجار وهو عبارة عن لفائف، وأيضًا سعر قمر الدين كبريت وهو عبارة عن قطع صغيرة مغلفة تشبه علبة الكبريت، إلى جانب سعر لفة قمر الدين بشكلها التقليدي، فضلًا عن أسعار قمر الدين بنكهات الفواكه، في السطور الآتية:

أسعار قمر الدين في رمضان 2026

بلغ سعر قمر الدين البارون وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين داليدا وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين زمردة وزن 400 جرام نحو 57.5 جنيها.

أسعار قمر الدين سيجار وكبريت

بلغ سعر قمر الدين كبريت وزن 400 جرام نحو 370 جنيهًا.

وتراوحت أسعار لفة قمر الدين اكسترا سامو وزن 400 جرام من 100 جنيه إلى 180 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين لفائف أو كما يطلق عليها «سيجار» المصنوع من عجينة المشمش الطبيعية وزن 400 جرام نحو 175 جنيهًا.

أسعار قمر الدين فواكه في رمضان 2026

بلغ سعر قمر الدين فراولة وزن 400 جرام نحو 48 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين مانجو وزن 400 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين بدر الدين بنكهة المانجو وزن 400 جرام نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين جوافة بدر الدين وزن 400 جرام نحو 43 جنيهًا.

سعر لفة قمر الدين في رمضان 2026

بلغ سعر قمر الدين الأحلام وزن 400 جرام نحو 175 جنيهًا.

تراوح سعر لفة قمر الدين زهرة الغوطة من 150 إلى 275 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين مكة وزن 400 جرام نحو 85 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين سامو وزن 400 جرام نحو 100 جنيه.

