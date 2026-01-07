ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين ويدعى محسن من محافظة الجيزة، يقول فيه: "ما حكم أرباح الوديعة التى تخرج من البنك ويتم إنفاقها فى مصاريف دروس الأولاد بسبب عجز المرتب؟".



وقال الدكتور محمود شلبي، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " إن أرباح الوديعة حلال، ويجوز للإنسان أن يأخذها وأن ينتفع بها، ولا حرج فى ذلك ولا إشكال وهناك الكثير من الفقهاء أكدوا أن هذه المعاملات استثمارية حديثة، وقائمة على الرضا، وتحقق مصالح أصحابها وخالية من أى غرض".



وأضاف أن الربح الناتج عن الوديعة حلال، سواء كان وديعة أو شهادات استثمار أو حسابات توفير، أى كان نوع الوعاء الإدخاري، الذي يستثمر فيه الإنسان ما له".



وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة من أسوان، قالت إنها أثناء الصلاة قد تسرح ولا تعرف هي في أي ركعة، فتخرج من الصلاة وتعيدها من البداية، متسائلة هل هذا التصرف صحيح أم لا.

وقال خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن الخروج من الصلاة وإعادتها بسبب الشك في عدد الركعات ليس تصرفًا صحيحًا، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا كيف نتصرف في مثل هذه الحالات دون إبطال الصلاة.

وأوضح الشيخ أحمد وسام أن من شك في عدد الركعات، ولم يكن لديه ترجيح أو غلبة ظن، بمعنى أن الاحتمالين عنده متساويان، فإنه يبني على الأقل، تطبيقًا لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، فيُكمل صلاته على هذا الأساس، ثم يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة.

وضرب أمين الفتوى مثالًا عمليًا، موضحًا أنه إذا كان المصلي في صلاة المغرب وشك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، وكان الشك متساويًا، فإنه يعتبر نفسه في الركعة الثانية، ثم يأتي بالركعة الثالثة، وبعد الانتهاء يسجد سجدتي السهو، وتكون صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.