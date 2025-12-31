تعرف على أسعار شرائح الكهرباء 2026

18 حجم الخط

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء 2026، وهل هناك زيادات جديدة في الأسعار مع بداية العام الميلادي الجديد.

وجددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، نفيها لما تردد عن وجود زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي أو التجاري.

أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الأسعار المعمول بها حاليا هي المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أغسطس 2024.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه

فيما تصل أسعار خدمة العملاء علي شرائح الكهرباء كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات.. 1 جنيه

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 2 جنيه

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 6 جنيهات

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 11 جنيها

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 15 جنيها

الشريحة السادسة من 650 حتي 1000 كيلووات 25 جنيها

الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات 40 جنيها

القراءة الصفرية وذلك في حالات الشق والعقارات المغلقة بسعر 9 جنيهات

