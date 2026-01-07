هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى الفتيات وتدعى زهراء، من محافظة دمياط، تقول فيه: "هل يجوز صلاة المغرب بين أذان العشاء والإقامة؟".



وقال الدكتور محمود شلبي، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إن الصلاة فرض، وربنا يقول فى كتابه العزيز (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)"



وأضاف: " يجب على من فاته الصلاة أن يؤديها بنية القضاء، ثم يصلي الفرض الذى يليه، فعلى سبيل المثال دخل أحدنا إلى المنزل بعد أذان العشاء ولم يستطيع صلاة المغرب فعليه أن يؤدي صلاة المغرب بنية القضاء، ثم يصلي العشاء".



وأوضح: "يجوز للإنسان أن يصلي المغرب بين أذان العشاء والإقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ناما عن صلاة أو نسيها، فليصليها إذا ذكر، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأى شخص فاتته صلاة أن يؤديها".



وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رد على سؤال متصلة من أسوان، قالت إنها أثناء الصلاة قد تسرح ولا تعرف هي في أي ركعة، فتخرج من الصلاة وتعيدها من البداية، متسائلة هل هذا التصرف صحيح أم لا.

وقال خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن الخروج من الصلاة وإعادتها بسبب الشك في عدد الركعات ليس تصرفًا صحيحًا، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا كيف نتصرف في مثل هذه الحالات دون إبطال الصلاة.

