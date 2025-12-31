الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
أخبار مصر

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

مراكز علاج الإدمان
مراكز علاج الإدمان المخالفة
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بسبب مزاولتها النشاط دون تراخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة – ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – أسفرت عن ضبط 15 منشأة مخالفة بدائرة منشأة ناصر.

وتشمل المراكز المغلقة الآتي:
• مركز التغيير
• مركز الحرية
• مركز الفائزون
• مركز الحكمة
• مركز نور
• مركز حريتك
• مركز ري لايف
• مركز طوق النجاة
• مركز إف واي
• مركز نيو لايف
• مركز الاختيار
• مركز طريق النجاة
• مركز بداية للنجاح
• مركز بداية جديدة
• مركز الطريق الوحيد

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة.

المراكز المخالفة خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية

الصحة: فحص مليون و719 ألف طالب بأولى إعدادي للكشف عن فيروس سي

وزير الصحة يفاجئ مستشفى الواسطى ببني سويف ويوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز المخالفة خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، إلى جانب افتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى والبيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة النزلاء.

كما دعا  النحاس المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستجرام.

