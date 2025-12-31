الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج واستمرار العملية في 108 مقار

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، انتهاء عملية التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا للمصريين بالخارج، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 27 محافظة، بإجمالي 30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

ووجّه بنداري رسالة شكر إلى الناخبين المصريين بالخارج، قائلًا: «أبناء مصر في الخارج، أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على استجابتكم الرائعة ومشاركتكم الإيجابية في هذه المحطة المهمة من انتخابات مجلس النواب».

وأوضح أن التصويت انتهى في 31 مقرًا انتخابيًا من إجمالي 139 مقرًا حول العالم، بينما يستمر التصويت حاليًا في 108 مقار، مشيرًا إلى أن آخر مقر انتخابي جرى فتحه كان في مدينة لوس أنجلوس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن جميع المقار الانتخابية باشرت أعمالها منذ اليوم الأول للتصويت، وتواصل العمل على مدار 24 ساعة وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، بما يضمن فتح وغلق اللجان في مواعيدها المحددة.

وأشار بنداري إلى رصد كثافات تصويت ملحوظة في دوائر محافظات سوهاج، أسيوط، الفيوم، أسوان، البحيرة، المنيا، الأقصر، الجيزة، والوادي الجديد.

كما لفت إلى ارتفاع معدلات الإقبال داخل عدد من اللجان بالخارج، خاصة في مدن الرياض، الكويت، جدة، دبي، أبوظبي، عمّان، والمنامة، إلى جانب عدد من العواصم والمدن الأوروبية، من بينها باريس، لندن، ميلانو، ستوكهولم، وطوكيو

