الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة أسباب تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع

وتضمنت الأسباب التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر كالتالي:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد

- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

خطوات تجنب إضاءة لمبة تلاعب العدادات مسبوقة الدفع

كما أعلنت الشركة عن عدة خطوات يجب القيام بها في حالة إضاءة لمبة التلاعب لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، وهي كالتالي:

- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب أو إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة

- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

- بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح هامة للمواطنين بشأن المشتركات الكهربائية، خاصة أنها قد تسبب العديد من الحرائق بسبب زيادة التحميل فضلا عن انتشار أنواع غير جيدة في الأسواق وقد يؤدي التحميل عليها إلى نشوب حرائق.

خطوات شراء المشتركات الكهربائية الآمنة

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي بهدف توعية المواطنين بأهمية اختيار المشترك الكهربائي الآمن، لما له من دور أساسي في الحفاظ على السلامة العامة وحماية أفراد الأسرة كالتالي:

- الابتعاد تمامًا عن المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- التأكد من أن المشترك مصنوع من خامات جيدة تتحمل الاستخدام الآمن.

