أخبار مصر اليوم، انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة، الحكومة تكشف تفاصيل صفقة علم الروم، موعد تشغيل مترو الإسكندرية

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء- منذ قليل- عملية التصويت في أول مقر انتخابي للمصريين بالخارج، إيذانًا بانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا موزعين على 10 محافظات.

وانطلق التصويت من دولة نيوزيلندا في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر بتوقيت نيوزيلندا، ليكون أول مقر انتخابي يفتح أبوابه أمام الناخبين، على أن يتم فتح باقي المقار تباعًا وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة. ويبلغ عدد المقار الانتخابية للمصريين بالخارج 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة حول العالم، فيما يُختتم التصويت بالخارج بفتح آخر مقر انتخابي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأربعاء والخميس، على أن تُستكمل العملية الانتخابية داخل البلاد يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك في الدوائر الانتخابية التي تقرر إعادتها بموجب أحكام قضائية.

ودعت الجهات المعنية أبناء الجالية المصرية بالخارج إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، والالتزام بعدد الاختيارات المحدد قانونًا، وفقًا لما هو مُبين ببطاقات الاقتراع، بما يضمن سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.

طقس رأس السنة، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

طقس الغد، حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ في الثالثة من منتصف الليل وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.



طقس رأس السنة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالتزامن مع رأس السنة، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11



القاهرة تعلن عن مزايدة لفك كوبري الموت بالسيدة عائشة

أعلنت محافظة القاهرة عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحي الخليفة، بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال،يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لإزالة كوبرى السيدة عائشة.





وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى يسببها كوبرى السيدة عائشة الذي تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبرى يعرف "بكوبرى الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد، والأعمدة، والكمرات، والأسوار، والفواصل عدة مرات، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار فك وإزالة الكوبرى يأتى حرصًا على أمن وسلامة المواطنين خاصة مع توافر البديل ممثلًا في محور صلاح سالم البديل، الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير شبكة الطرق فى الجمهورية بصفة عامة، وفى القاهرة بصفة خاصة، ليكون بديل لكوبرى السيدة عائشة آمن على حياة المواطنين، ويحقق فى الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

أين تذهب أموال صفقة علم الروم؟ الحكومة تجيب (فيديو) ا



علم الروم، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستحصل على نسبة من الوحدات السكنية من مشروع علم الروم، وهو الجزء العيني، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع، وتحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": إن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار التى تحصلت عليها الحكومة، سيتم توجيه جزء منها لخفض الدين العام، وأن الدولة لديها التزامات عديدة من خلال حقيبة الاستثمار المباشر، والالتزامات الخارجية.



وأضاف أن الغرض من الصفقات الكبرى هو جذب الاستثمار المباشر لرفع معدلات النمو، والتنمية بالإضافة إلى العائد المباشر الذي تحصل عليه الدولة من توفير فرص العمل، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التى من شأنها تنشيط حركة السياحة، وإدخال العملة الصعبة من السياحة الوافدة.

وتابع: "الحكومة تهدف إلى إنشاء مجتمعات سياحية وصناعية وتجارية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بحيث تكون مجتمعات دائمة طوال العام لجذب السياحة الأجنبية، فما يحدث هو استثمار وتنمية شاملة".

مدبولي يستعرض مع وزير البترول ملفات التعاون الإقليمي وتوصيل الغاز ومشروعات حياة كريمة



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.



وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية لما تم بشأن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان، التي تم إبرامها بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، موضحا أنها تهدف إلى إمداد محطة "دير عمار" اللبنانية بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز وإعادة تصديره إلى الدول الشقيقة.

وفي ضوء ذلك، أشار الوزير إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتم نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف واستخراج الغاز ونقله وتوزيعه للاستخدامات الصناعية والمنزلية، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتسهيل التنسيق، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.



وفي سياق آخر، أشار المهندس كريم بدوي إلى الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحًا في هذا الصدد أن 90% من الأعمال المخططة تم إنجازها بالفعل، مع العمل على تسريع وتيرة المشروعات الجارية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إتمام الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تناول الوزير – خلال اللقاء - الوضع الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، مؤكدا أنه يتم الحرص على الالتزام التام بالمواعيد المحددة لذلك، ومؤكدًا استمرار حملات التوعية للمواطنين حول الاستخدام الآمن للغاز، فضلًا عن التركيز على تأمين شبكات الغاز الطبيعي ومتابعتها بشكل منتظم؛ حفاظًا على السلامة العامة لجميع المواطنين.

وحول جهود الوزارة لتعزيز إنتاج واستكشاف البترول والغاز، أشار المهندس/ كريم بدوي إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، موضحًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لوضع الآليات المطلوبة لتنمية الاكتشافات غير المستغلة من الغاز الطبيعي؛ بهدف إدخالها إلى حيز الإنتاج، مع الاستمرار في تطبيق أحدث التقنيات لتعظيم إنتاج الحقول الحالية.

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما



نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 تابع (ج)، الصادر في 25 ديسمبر 2025، قرار جمهوري مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 736 لسنة 2025، بشأن تخصص قطع أراضى ناحية رفح والحسنة وبغداد شمال سيناء لإقامة مناطق لوجيستسة.

ونص القرار الجمهوري الجديد، في مادته الأولى، على أن "تخصص قطع أراضى ناحية رفح والحسنة وبغداد، من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكيـة خاصة ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامـة للموانى البرية والجافـة لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجستية"



تحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل حدود قطع الأراضى المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تخـصيص الأراضـى الصحراوية الواقعة بعمق ٢ كيلو متر على جانبى بعض الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

متى يتم تشغيل مترو الإسكندرية؟ القومية للأنفاق تجيب (فيديو)

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الإسكندرية متوقع افتتاحه خلال 2027 لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا، موضحًا أن مترو أبو قير سيكون بطول 21 كيلو متر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة إنشاء وتطوير مترو الإسكندرية 38 شهرًا أي أنه يكون جاهزة في مارس 2027.



ولفت الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن طاقة النقل لمترو الأنفاق 2000 راكب، موضحا أن مترو الإسكندرية أكبر حيث يتكون من 9 عربات بينما مترو القاهرة 8 عربات.

وشدد على أن مترو الإسكندرية من المتوقع أن يحل الأزمة المرورية والزحام في عروس البحر المتوسط خاصة في ظل الإقبال الكبير خلال الموسم السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف الترام الرمل في الأسبوع من فبراير المقبل، وسيتم استبداله بترام بسرعة أعلى وزمن تقاطر أقل ويستوعب نصف مليون راكب يوميًا.

وعن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يوميًا في الخطوط الثلاثة أكد أن هناك 2 مليون راكب، يستقلون مترو الإنفاق يوميا وأن النصيب الأكبر في الخط الأول المرج – حلوان، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تطوير الخط الأول خلال ساعات الليل التي يتوقف فيها تشغيل المترو وذلك على يتم التأثير على فترات التشغيل.



وأوضح أن فترة تطوير الخط الأول للمترو يوميًا تستغرق 6 سنوات، لأنه يتم تركيب أجهزة جديدة مع الحفاظ على القديم إلى جانب تجربة ما يتم إنجازه من أعمال التطوير، مؤكدا أن هناك تحالف شركات مصرية فرنسية بقيادة أوراسكوم يقوم بعمليات التطوير، واختيار المطورين جاء بناء على المعيار الفني والمالي.

رئيس الوزراء يتابع تعظيم العائد من الأصول المنقولة لصندوق مصر السيادي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم باعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي





وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى "صندوق مصر السيادي"، وكذلك موقف المحفظة العقارية للصندوق، وإدارة الطروحات المرتقبة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها الشركات القابضة، أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن هناك أصولًا تم طرحها وأن هناك إقبالًا عليها من قِبل عددٍ من المستثمرين، ومن بين هذه الأصول مربع الوزارات، ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، وفي غضون ذلك تم التشديد على أن هذه الأصول لن يتم بيعها ولكنها ستكون بمثابة شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع، بهدف الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه "صندوق مصر السيادي" في تعظيم العائد على الأصول الحكومية واستغلالها أفضل استغلال.

وأضاف: تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على تعظيم جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها أفضل استفادة.

بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)



أسعار تذاكر المترو، أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الأول، مشيرًا إلى أن دور مترو الأنفاق يتمثل في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الوقت والجهد على الراكب، وكل هذه مميزات مهمة.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن خسائر الهيئة في 2021 و2022 تبلغ مليار و380 مليون جنيه، وفي 2023 ارتفعت الخسائر إلى مليار و890 مليون جنيه، بينما في 2024 انخفضت الخسائر إلى 350 مليون جنيه.

وأضاف أن مبلغ مليار و890 مليون جنيه كان نتيجة مشروع الـ LRT في بدايته، نظرًا لتكلفته العالية، مشيرًا إلى أن الخسائر الحالية تبلغ 69 مليون جنيه، وأن السنة المقبلة ستشهد فائضًا، موضحًا: 'إحنا عندنا أزمة كبيرة في الفكة وأكثر عدد بيستخدم التذكرة اللي بـ 8 جنيه فمطلوب مني أن أوفر 300 ألف جنيه يوميًا فكة في الخط الأول والثاني والمشكلة في سك العملة واتكلمنا قالوا مفيش استيراد للخامة وبكده هنزود الـ 2 جنيه لتصل لـ 10 جنيه، وسيتم إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات'.



أكد أن الهيئة مسؤولة عن تمويل شبكة الخطوط الكهربائية بكامل مكوناتها، مشيرًا إلى أن الشبكة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـ LRT، بإجمالي طول 176 كيلومترًا و101 محطة، موضحًا أن الخط الرابع من المترو قيد الإنشاء من حدائق الأشجار حتى الفسطاط، بطول 19 كيلومترًا.

وكشف أن الخط الأول يبلغ طوله 44 كيلومترًا من المرج حتى حلوان، والخط الثاني 21 كيلومترًا، والخط الثالث من عدلي منصور طوله 41 كيلومترًا ويضم 34 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل محطة العاصمة الجديدة.



وأضاف أن المرحلة الرابعة من الـ LRT ستربط العاشر من رمضان مع طريق بلبيس ومع عدلي منصور والعاصمة الإدارية، موضحًا أنه سيتم الاستفادة الكبرى من الـ LRT، حيث يعمل القطار حتى يصل إلى العاشر من رمضان، مع وجود إقبال كبير عليه.

أتربة ورمال وأمطار تشتد ليلا، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس رأس السنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا تزامنا مع رأس السنة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تزداد شدتها خلال فترات الليل على فترات متقطعة.





ويكون نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء بالتزامن مع رأس السنة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10



