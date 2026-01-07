موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره الكاميروني في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي منتخب المغرب أمام الكاميرون، يوم الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت المغرب.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، مساء الأحد، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 8، بعدما استطاع الفوز على جنوب إفريقيا، بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في رابع مواجهات دور الـ 16.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد الكاميرون مع الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا في دور نصف النهائي.

وكان ثلاثة منتخبات عربية هي المغرب ومصر والجزائر حسمت مقاعدها في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

فيما ودع منتخب تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بتواجد ثلاث منتخبات عربية.

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 3-0 بوركينا فاسو

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

